Bhagiradha Chemicals Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bhagiradha Chemicals Industries hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,42 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,430 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,40 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at