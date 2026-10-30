Bhagwati Autocast gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bhagwati Autocast gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 13,79 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bhagwati Autocast noch ein Gewinn pro Aktie von 12,52 INR in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 468,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bhagwati Autocast einen Umsatz von 427,0 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at