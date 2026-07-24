Bhagwati Autocast legte Quartalsergebnis vor

Bhagwati Autocast hat am 22.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 14,66 INR. Im letzten Jahr hatte Bhagwati Autocast einen Gewinn von 9,53 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 522,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 407,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at