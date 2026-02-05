Bhagwati Autocast präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bhagwati Autocast hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 12,29 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bhagwati Autocast ein EPS von 4,91 INR je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 429,0 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bhagwati Autocast einen Umsatz von 316,7 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at