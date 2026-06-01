Bhagwati Autocast: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bhagwati Autocast hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 10,84 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bhagwati Autocast 9,50 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,49 Prozent auf 449,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 385,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 45,16 INR. Im Vorjahr waren 21,38 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bhagwati Autocast mit einem Umsatz von insgesamt 1,71 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,37 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at