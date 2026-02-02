Bhagyanagar India hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bhagyanagar India hat am 30.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,01 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,25 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 46,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,77 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,94 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at