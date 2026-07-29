Bhagyanagar India verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bhagyanagar India hat am 27.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6,33 INR gegenüber 2,38 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 7,05 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,86 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at