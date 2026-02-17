|
Bhandari Hosiery Exports hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bhandari Hosiery Exports hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,09 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,080 INR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,27 Prozent auf 590,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 630,0 Millionen INR gelegen.
