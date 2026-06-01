01.06.2026 06:31:29

Bhandari Hosiery Exports präsentierte Quartalsergebnisse

Bhandari Hosiery Exports äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,06 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,91 Prozent auf 900,5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 892,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,230 INR. Im Vorjahr waren 0,280 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 2,80 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Bhandari Hosiery Exports einen Umsatz von 2,78 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at

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