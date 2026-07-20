Bhansali Engineering Polymers: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bhansali Engineering Polymers lud am 18.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 2,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 53,34 Prozent auf 4,72 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,08 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at