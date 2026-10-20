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20.10.2026 06:31:29
Bhansali Engineering Polymers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Bhansali Engineering Polymers präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,51 INR, nach 1,63 INR im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,03 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 3,25 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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