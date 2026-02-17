|
Bhansali Engineering Polymers verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bhansali Engineering Polymers lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,70 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,64 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Bhansali Engineering Polymers im vergangenen Quartal 3,01 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bhansali Engineering Polymers 3,46 Milliarden INR umsetzen können.
