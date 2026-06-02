Bharat Agri Fert Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bharat Agri Fert Realty stellte am 30.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 INR gegenüber 0,810 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 62,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 12,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 70,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,950 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,30 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 224,85 Millionen INR, während im Vorjahr 215,57 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at