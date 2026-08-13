Bharat Agri Fert Realty legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bharat Agri Fert Realty hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,37 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,060 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Bharat Agri Fert Realty mit einem Umsatz von insgesamt 45,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18,81 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at