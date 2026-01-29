|
Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers veröffentlichte am 28.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,06 INR. Im letzten Jahr hatte Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers einen Gewinn von -0,200 INR je Aktie eingefahren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 523,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren -0,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.
