Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers lud am 25.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,6 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem -1,6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,130 INR beziffert. Im Vorjahr waren -0,220 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 49,59 Prozent auf 3,72 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,38 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at