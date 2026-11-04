Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers lud am 02.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers 0,100 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bharat Bhushan Finance Commodity Brokers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 132,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,6 Millionen INR im Vergleich zu 1,5 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at