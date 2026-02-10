Bharat Bijlee gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Bijlee hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Bharat Bijlee hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,84 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 35,94 INR je Aktie gewesen.

Bharat Bijlee hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,68 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at