Bharat Bijlee gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Bijlee veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 17,37 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 24,66 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 5,47 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Bijlee 4,65 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at