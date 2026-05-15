Bharat Bijlee hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bharat Bijlee hat am 12.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 34,76 INR gegenüber 44,51 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,67 Milliarden INR – ein Plus von 23,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharat Bijlee 6,19 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 106,24 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 118,24 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Bharat Bijlee im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 19,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,74 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 19,02 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at