Bharat Bijlee legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bharat Bijlee hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 40,73 INR. Im Vorjahresviertel waren 24,98 INR je Aktie erzielt worden.

Bharat Bijlee hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,36 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at