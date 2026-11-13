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13.11.2026 06:31:28
Bharat Dynamics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Bharat Dynamics hat am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 5,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Dynamics 5,89 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,08 Prozent auf 16,64 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 4,51 INR sowie einen Umsatz von 11,05 Milliarden INR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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