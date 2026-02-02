Bharat Dynamics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bharat Dynamics hat am 31.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,99 INR gegenüber 4,01 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Bharat Dynamics im vergangenen Quartal 5,67 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 31,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bharat Dynamics 8,32 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at