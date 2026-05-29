Bharat Dynamics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bharat Dynamics äußerte sich am 28.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,09 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 7,44 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Bharat Dynamics im vergangenen Quartal 4,80 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 72,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bharat Dynamics 17,77 Milliarden INR umsetzen können.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 8,15 INR sowie einem Umsatz von 19,45 Milliarden INR gerechnet.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 11,47 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 14,99 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bharat Dynamics im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 27,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 24,42 Milliarden INR im Vergleich zu 33,45 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at