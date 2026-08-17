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17.08.2026 06:31:29
Bharat Dynamics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Bharat Dynamics lud am 14.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,24 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bharat Dynamics ein EPS von 0,500 INR je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Bharat Dynamics 5,72 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 130,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 3,21 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,56 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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