Bharat Electronics präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bharat Electronics hat am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 2,16 INR gegenüber 1,79 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 57,71 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 71,54 Milliarden INR ausgewiesen.
