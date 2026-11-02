Bharat Electronics präsentierte Quartalsergebnisse

Bharat Electronics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bharat Electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,11 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,76 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 73,28 Milliarden INR – ein Plus von 26,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharat Electronics 57,92 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at