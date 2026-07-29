Bharat Electronics veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bharat Electronics hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bharat Electronics ein EPS von 1,33 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 55,47 Milliarden INR gegenüber 44,40 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at