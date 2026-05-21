21.05.2026 06:31:29

Bharat Electronics: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bharat Electronics hat am 19.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3,04 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bharat Electronics 2,91 INR je Aktie eingenommen.

Bharat Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 102,24 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,29 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bharat Electronics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 17,67 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 276,10 Milliarden INR im Vergleich zu 234,64 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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