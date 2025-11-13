Bharat Forge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Forge lud am 11.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 6,26 INR gegenüber 5,23 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Bharat Forge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,32 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at