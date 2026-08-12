Bharat Forge: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bharat Forge veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,88 INR gegenüber 5,93 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,71 Prozent auf 46,40 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 39,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at