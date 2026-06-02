Bharat Gears: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bharat Gears hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 3,30 INR. Im letzten Jahr hatte Bharat Gears einen Gewinn von 1,12 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 2,10 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,75 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 10,75 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,08 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bharat Gears mit einem Umsatz von insgesamt 7,84 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 22,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at