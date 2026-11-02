Bharat Gears gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bharat Gears hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,67 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,70 INR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 2,38 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 16,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at