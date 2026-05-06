Bharat Heavy Electricals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bharat Heavy Electricals hat am 04.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,71 INR, nach 1,45 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 36,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 123,10 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 89,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 3,47 INR ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 120,51 Milliarden INR in den Büchern stehen werden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,60 INR. Im Vorjahr hatte Bharat Heavy Electricals 1,53 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 337,82 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 281,18 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 4,14 INR sowie einen Umsatz von 337,49 Milliarden INR prognostiziert.

Redaktion finanzen.at