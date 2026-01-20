Bharat Heavy Electricals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bharat Heavy Electricals präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 INR, nach 0,390 INR im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,73 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bharat Heavy Electricals einen Umsatz von 72,77 Milliarden INR eingefahren.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 89,45 Milliarden INR erwartet.

