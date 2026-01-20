|
20.01.2026 06:31:28
Bharat Heavy Electricals: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Bharat Heavy Electricals präsentierte in der am 19.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 INR, nach 0,390 INR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 84,73 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bharat Heavy Electricals einen Umsatz von 72,77 Milliarden INR eingefahren.
Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,04 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 89,45 Milliarden INR erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.