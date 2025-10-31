|
31.10.2025 06:31:28
Bharat Heavy Electricals stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Bharat Heavy Electricals präsentierte in der am 29.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,08 INR, nach 0,300 INR im Vorjahresvergleich.
Umsatzseitig wurden 75,12 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Heavy Electricals 65,84 Milliarden INR umgesetzt.
Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 0,970 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 78,78 Milliarden INR gelegen.
