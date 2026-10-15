Bharat Heavy Electricals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Bharat Heavy Electricals gab am 14.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 2,36 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Heavy Electricals 1,08 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Bharat Heavy Electricals im vergangenen Quartal 93,00 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bharat Heavy Electricals 75,12 Milliarden INR umsetzen können.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 1,87 INR je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 93,35 Milliarden INR für das Quartal in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at