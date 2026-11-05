Bharat Highways INVIT Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bharat Highways INVIT Registered hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,43 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bharat Highways INVIT Registered ein EPS von 1,34 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,34 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Highways INVIT Registered 1,23 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at