Bharat Highways INVIT Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bharat Highways INVIT Registered lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,18 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bharat Highways INVIT Registered 2,68 INR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bharat Highways INVIT Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,86 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,79 Milliarden INR im Vergleich zu 2,10 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at