Bharat Parenterals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Parenterals hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 11,84 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14,400 INR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,19 Prozent auf 996,2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,04 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 39,620 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -66,640 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,45 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,37 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at