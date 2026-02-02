|
Bharat Parenterals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bharat Parenterals hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Bharat Parenterals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 14,03 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,000 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 651,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 9,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharat Parenterals 722,6 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
