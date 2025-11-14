Bharat Parenterals: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Bharat Parenterals hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 14,00 INR gegenüber -27,000 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,79 Prozent auf 646,2 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 716,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at