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23.07.2026 06:31:29
Bharat Petrol informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Bharat Petrol hat am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,38 INR. Im Vorjahresquartal waren 16,01 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 1 512,77 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 34,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 125,51 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 24,768 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1 347,78 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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