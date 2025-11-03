Bharat Petrol mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Petrol hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,49 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,38 INR je Aktie in den Büchern standen.

Bharat Petrol hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1 049,46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 027,85 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at