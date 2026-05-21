Bharat Petrol präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Petrol hat am 19.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,16 INR gegenüber 10,28 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Bharat Petrol 1 187,01 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1 112,30 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Sachen EPS wurden 60,49 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bharat Petrol 31,21 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 4 552,28 Milliarden INR gegenüber 4 402,64 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at