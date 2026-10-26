|
26.10.2026 06:31:29
Bharat Petrol: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bharat Petrol hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Bharat Petrol hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,49 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde auf 1 490,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 049,46 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 10,84 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1 566,56 Milliarden INR gerechnet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.