Bharat Petrol: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bharat Petrol hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Bharat Petrol hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,38 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,49 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1 490,80 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1 049,46 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 10,84 INR je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1 566,56 Milliarden INR gerechnet.

Redaktion finanzen.at