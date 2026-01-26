Bharat Petrol: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Bharat Petrol ließ sich am 23.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bharat Petrol die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 16,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,91 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1 190,29 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 131,66 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at