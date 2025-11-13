Bharat Rasayan: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bharat Rasayan hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 67,10 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Rasayan 77,35 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 2,86 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharat Rasayan 3,28 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

