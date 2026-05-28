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28.05.2026 06:31:29
Bharat Rasayan: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bharat Rasayan hat am 26.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,95 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 15,12 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden 3,08 Milliarden INR gegenüber 3,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 87,67 INR. Im Vorjahr waren 84,78 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,42 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 11,59 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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