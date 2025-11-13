Bharat Road Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Road Network hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 INR. Im Vorjahresviertel waren -1,210 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 77,56 Prozent auf 171,0 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 762,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at